Pendik'te madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişi evini ateşe verdi Güncel Haberler İstanbul Pendik'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, evini yaktı. İstanbul Pendik'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, evini yaktı. Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan A.A, henüz öğrenilemeyen nedenle bazı camlarını kırdığı birinci kattaki dairesini ateşe verdi. Ardından komşularına evi yaktığını söyleyen A.A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinlerinden birinin bebeği, yangın sırasında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, bebeğe ambulansta müdahale etti. İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu. Ekiplerin ayrılmasından sonra binaya geri dönen A.A, site sakinleriyle yaşadığı tartışmanın ardından bölgeden uzaklaştı. Polis, madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Pendik Güncel Haberler

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