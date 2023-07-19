Yangına giden itfaiye aracının devrildiği kaza kamerada

Pendik'te lastiği patlayan itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te yangın ihbarına giden bir itfaiye ekibinin aracı lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi. Devrilen itfaiye aracında bulunan 5 itfaiyeci yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Pendik'te Dedepaşa Caddesi üzerinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir yangın ihbarı üzerine olay yerine seyir halinde olan itfaiye aracı, Dedepaşa Caddesi üzerinde iken lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Ters yatan itfaiye aracında bulunan ekip amiri Muhammer Göl, kaptan Samet Baş, Mustafa Koç, Metin Akbaş, Mehmet Furkan Çakmak hafif yaralandı. Yaralı itfaiyecilerden biri itfaiye aracından kendi imkanları ile çıktı. Olay yerine polis İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı itfaiyeciler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol üzerinde polis tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiye aracının devrildiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan itfaiye aracı lastiğinin patlaması ile kontrolden çıkarak devriliyor. Bir itfaiyeci araç içerisinden kendisi çıkıyor.