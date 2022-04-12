PENDİK'TE KUCAĞINDA ÇOCUK BULUNAN KADINA ŞİDDET - Haberler

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PENDİK'TE KUCAĞINDA ÇOCUK BULUNAN KADINA ŞİDDET

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Pendik'te kucağında çocuğu bulunan kadın bir erkeğin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Pendik'te kucağında çocuğu bulunan kadın bir erkeğin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Çevrede bulunanlar olay müdahalede bulunmazken, evinin penceresinden saldırı anlarını görüntüleyen bir kadın tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. İddialara göre kimliği belirsiz bir erkek, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. O sırada sokakta bulunanlar olaya müdahalede bulunmazken, yakındaki bir apartmanda oturan kadın evinin penceresinden olaya tepki gösterdi. Yoldaki başka bir kadın yerdeki kadına yardım etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. Görüntüleri pencereden çeken kadının, Kimi dövüyor Ne yapıyorsun Kadını dövüyor. Çocuk var kadının kucağında dediği duyuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

PENDİK'TE KUCAĞINDA ÇOCUK BULUNAN KADINA ŞİDDET

PENDİK'TE KUCAĞINDA ÇOCUK BULUNAN KADINA ŞİDDET

PENDİK'TE KUCAĞINDA ÇOCUK BULUNAN KADINA ŞİDDET

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saldırı, Pendik, Çocuk, Güncel, Haberler

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