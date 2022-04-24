Pendik'te korna çalma kavgası kamerada

PENDİK'te hafriyat kamyonu şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında korna çalma nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Uçan tekmelerin atıldığı kavgada kamyon şoförü başından yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik, Güllübağlar Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre; kamyon şoförü caddede ilerlediği sırada minibüsün bir anda ara sokaktan caddeye çıktığını fark ederek korna çaldı. Kamyon şoförü aracını durdurarak minibüstekilerle sözlü olarak tartışmaya başladı. Minibüste bulunan 3 kişide araçtan inerek aşağıya inen kamyon şoförünü ellerinde bıçakla darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak istedi. Uçan tekmelerin havada uçuştuğu kavgada kamyon şoförü başından yaralandı. Bir süre sonra minibüsteki 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kamyon şoförünün yaralı olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kamyon şoförüne yaptığı ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KAMYON ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel