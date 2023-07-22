Pendik'te Kız Arkadaşıyla Tartışan Kişi Evlerini Ateşe Verdi

Pendik'te yaşanan olayda, bir kişi kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra yaşadıkları evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, duman nedeniyle mahsur kalanlar da kurtarıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.