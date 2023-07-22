Pendik'te Kız Arkadaşıyla Tartışan Kişi Evlerini Ateşe Verdi
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Pendik'te yaşanan olayda, bir kişi kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra yaşadıkları evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, duman nedeniyle mahsur kalanlar da kurtarıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Pendik'te kız arkadaşıyla tartışan bir kişi, yaşadıkları evi ateşe verdi.
Yenişehir Mahallesi Nutuk Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında oturan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile kız arkadaşı arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında daireyi ateşe veren şüpheli evden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dairedeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar da kurtarıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.