Pendik'te Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı

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Pendik'te bir kadın, erkek arkadaşı tarafından darbedildi ve zorla araca bindirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Kadının zorla araca bindirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik'te, darbettiği kız arkadaşını zorla araca bindiren şüpheli gözaltına alındı.

Kavakpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede S.Ç'nin, kız arkadaşı E.D. ile tartıştığı, ardından kadını darbettiği ve araca zorla bindirerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin içinde bulunduğu aracı durduran ekipler, S.Ç'yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan kadının, şüpheli tarafından boğazı sıkılarak zorla araca bindirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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