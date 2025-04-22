Pendik'te Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te kız arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan Özbekistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özbekistan uyruklu Vasılahon U'nun (47) 18 Nisan'da Özbekistan uyruklu erkek arkadaşı R.A. (47) tarafından Kaynarca Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Görgü tanığı olarak ifadesine başvurulan N.T., bağırma sesleri üzerine ikamet ettiği binanın girişine çıktığında elinde bıçakla gördüğü R.A'nın, maktul kadını binanın bodrum katına sürüklemeye çalıştığını, ardından kadını sırtından üç kez bıçakladığını ve olay yerinden kaçtığını belirtti.

İncelemelerin devamında şüpheli ile maktulün sevgili oldukları, 12 Mart'ta birlikte İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptıkları belirlendi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaydan sonra kaçan şüphelinin metruk bir binaya girdiğini tespit etti. R.A. metruk binada gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

R.A'nın olayın ardından metruk binaya doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.