Pendik'te kırmızı ışıkta iki sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada

Pendik'te kırmızı ışıkta iki sürücü arasındaki yol verme kavgası kamerada
Güncelleme:
Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

PENDİK'te kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücü arasında çıkan kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran otomobil sürücüsü ile servis şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Olay çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

