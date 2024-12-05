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Pendik'te Kimyasal Madde Sızıntısı Panik Yarattı

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Pendik'te bir tanker virajı alamayarak sıkıştı ve hortumunun kopması sonucu sokakta hidroklorik asit döküldü. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, çevre sakinleri uyarıldı.

Pendik'te, sokakta virajı alamayarak, sıkışan tankerden akan kimyasal madde yola yayıldı.
Adana'dan İstanbul'a bir fabrikaya kimyasal madde taşıyan, Oktay D. yönetimindeki 27 FJ 373 plakalı tanker, Kavakpınar'da sokaktan dönmeye çalıştığı sırada virajı alamayarak, yolda sıkıştı.
Bu sırada tankerin hortumu yerinden çıkması nedeniyle sokağa tuz ruhu (hidroklorik asit) döküldü.
Sağanağın da etkisiyle sıvıdan çıkan beyaz duman yola yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, zabıta, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyardı.
Temizlenmesi için çalışma başlatılan kimyasal madde kanalizasyondan dereye akıp, çevreyi kirletti.
Mahalle sakini Bülent Kaya, sokakta benzer kazaların navigasyon uygulamalarının yanlış yönlendirmesi nedeniyle sık yaşandığını anlattı.
Kaya, kazanın ardından etrafa koku yayıldığını, bundan dolayı çevre sakinleri olarak tedirgin olduklarını belirtti.

Pendik'te Kimyasal Madde Sızıntısı Panik Yarattı
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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