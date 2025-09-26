Pendik'te Kasten Öldürme Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Pendik'te, 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bilal Dilek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Bilal Dilek, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek sanığın, iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Olay günü evde bile değildim, saat 08.00'de işe gittim, ertesi gün eve geldim. Ben yalan söylemiyorum, doğruları konuşuyorum. Verdiğim ifadenin arkasındayım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bilal Dilek'i, maktul Nihat Salih'e yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın aşamalardaki savunmasında atılı suçu işlemekten dolayı samimi ve ciddi bir pişmanlığının bulunmaması dikkate alınarak ileride suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmadığından cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Mayıs 2024'te Dumlupınar Mahallesi Işık Sokağı'nda çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunduğu, inceleme sonucu ölenin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşya attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı belirtilmişti.

Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği belirtilen iddianamede, balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu kaydedilmişti.

Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.