Pendik'te Kaporta Dükkanında Patlama: 2'si İtfaiye Eri 7 Yaralı

PENDİK'te kaporta dükkanında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama, 17.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta bulunan kaporta dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, patlamada 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. İtfaiye personelinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.