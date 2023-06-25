Pendik'te kaporta boya atölyesinde yangın: 5 kişi ve 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Fevzi Çakmak Mahallesi Oruç Reis Sokak'taki bir kaporta boya atölyesinde yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri de ambulanstaki müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye gönderildi. Yangın kontrol altına alınırken iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Pendik'te, kaporta boya atölyesinde çıkan yangında iş yerindeki 5 kişi ile 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Oruç Reis Sokak'taki bir kaporta boya atölyesinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri de ambulanstaki müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye gönderildi.

Yangın kontrol altına alınırken iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kaporta boyama alanında faaliyet gösteren iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İş yerine onarım için getirilen aracın kaynak işlemi sırasında yangın çıktığı, içeride mahsur kalan 5 şahsın olduğu ve dumandan etkilendikleri ancak herhangi bir yaralanmalarının olmadığı anlaşılmıştır. Yangına müdahale sırasında 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği anlaşılmış, diğer şahsılarla birlikte kontrol amaçlı hastaneye intikalleri sağlanmıştır. Ayrıca iş yeri içerisinde mahsur kalan bir köpek de kurtarılarak tedavi altına alınmıştır."