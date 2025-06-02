Pendik'te Kamyonet Rampada Geri Kayarak Kazaya Neden Oldu

PENDİK'te rampada seyir halindeyken geri kaymaya başlayan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce sokaktaki 2 araca, daha sonra da binaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarları yıkıldı, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan Enver Temur idaresindeki 41 AIY 546 plakalı kamyonet, rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce park halindeki iki hafif ticari araca, daha sonra da binaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarı yıkıldı. Sokaktaki araçlarda ise hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Hasar tespit çalışmalarının ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

'RAMPADAN YUKARIYA ÇIKAMADI'

Kazaya tanık olan İsmail Çelik, "Kamyon buradan yukarı çıkmaya çalışıyordu. Rampadan yukarıya çıkamadı, arabayı geri kaçırıyor. Sonra direksiyonu eve doğru kırarak durduruyor. İki araca vuruyor, araçlar hafif hasar alıyor ve binaya giriyor. Şimdi belediye ekipleri binanın kontrollerini yapıyor. Zabıta ve itfaiyede geldi. Onun haricinde şükürler olsun can kaybı yok" şeklinde konuştu.