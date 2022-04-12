Pendik'te kadına şiddet; çocuğa taciz iddiası çıktı

PENDİK'te kucağında çocuğu bulunan kadın, eşi tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Şüpheli, eşinin 'Eşim çocuğumu taciz ediyor' diye bağırması üzerine mahalleli tarafından darbedilirken, kavganın çocuğa taciz iddiası üzerine çıktığı iddia edildi.

Olay geçen pazar günü saat 23.40 sıralarında Esenyalı Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. isimli kadın, bir önceki eşinden olan B.B. isimli kızına, eşi M.K.'nın cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Daha sonra evli çift çocuklarıyla sokağa çıkarak tartışmaya devam etti. Eşini sokak ortasında darbeden M.K.'yı gören ve sesleri duyan mahalleli, M.K.'nın, 'Eşim çocuğumu taciz ediyor' diye bağırması üzerine mahalleli tarafından darbedildi. Yakındaki apartmanda oturan kadın evinin penceresinden olaya tepki gösterdi. Yoldaki başka bir kadın yerdeki M.K.'ya yardım etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karısını darbeden M.K.'yı hastaneye kaldırdı.

"KIZIMA CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

Handan Altay "Camdan baktım ondan sonra dışarıda bir gürültü var. Patırtı, bir ses kadın sesi duymadım. Yerde tekmeliyorlardı. Kadın mı erkek miydi? onu bilemiyorum. Sonradan kadın sesini duydum. Burada 10, 15 kişi vardı." ifadelerini kullandı.