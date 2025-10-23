Pendik'te Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

PENDİK'te Özbekistan uyruklu sevgilisi Vasılahon Usmanova (47)'u bıçaklayarak öldüren Rustam Atamırzaev (47) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Atamırzaev 'Kadına karşı Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, birlikte yaşadığı sevgilisi Rustam Atamırzaev tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada Atamırzaev'in sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyip kadını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan Atamırzaev, emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Nisan günü Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Atamırzaev savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Rustam Atamırzaev hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla nitelikli Yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Rustam Atamırzaev getirildi. Salonda, taraf avukatları ve çevirmen hazır bulundu.

'VERECEĞİNİZ CEZA AZ OLURSA, TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Tutuklu sanık Rustam Atamırzaev, "Rusya'da kimseyi öldürmedim kimseyi yaralamadım. Özbekistan'da kavgadan suç kaydım bulunuyor cezaevinde yattım. Sön sözünü söyleyen sanık, yaptığım suçlamayı kabulleniyorum. Pişmanım. 80 yaşında Özbekistan'da annem var ona bakmam kazım. Vereceğiniz ceza az olursa yardım edersiniz, tahliyemi istiyorum" dedi.

'SANIK KADININ BOĞAZINA BIÇAĞI DAYAMIŞ'

Olaya şahit olan ve tanık olarak dinlenen kişi, "Sabah saat 8.30 gibi çığlık sesine uyandım. Kapıya çıktım sanığı ve kadını gördüm. Tam kapımın önünde oldu. Sanık kadının boğazına bıçağı dayamıştı bodrum kata indirmeye çalışıyordu. Biz de 'yapma etme' diye seslendik polisi arayana kadar sanık kadını bodrum kata indirdi. Kadında kendini kurtarmaya çalışıyordu. Bodrum katına indirdiğinde 3-4 kere sırtına vurdu. Sanığın olay yerinden çıkarken bir şeyi yoktu" dedi.

'BEN SOKAKTAKİLERE KIZIYORDUM BEN KURTARAMADIM'

Diğer tanık ise, "Olayı sabah 08.00 civarı kadın sesi ile dışarı çıktım. Ben hırsız sandım. Kadın koşarak dışarı çıktı. Kadının elinden yapıştım biraz aşağı indik. Sanık kadını hızlı bir şekilde çevirip sırtına vurmaya başladı. Kadının çantasını gördüm adama fırlatmaya başladım. Kapıyı yöneldi sonra geri döndü çantayı aldı gitti. Ben sokaktakilere kızıyordum nasıl kurtaramıyorlar diye ben kurtaramadım" dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 'Kadına karşı Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına, her ne kadar sanık hakkında maktulün çantasını almasından bahisle 'Silahla yağma' suçundan cezalandırılması istendi. Sanığın olay esnasında maktule ait çantayı hırsızlık şeklinde gerçekleştirdiği anlaşıldığından 'Hırsızlık' suçundan cezalandırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamı istendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Atamırzaev'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi yapılmadan ağırlaştırırmış müebbet, 'Silahla yağma' suçunu 'Hırsızlık' suçu olarak değerlendirerek 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.