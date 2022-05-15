PENDİK'TE KAÇAK TÜTÜN BASKINI - Haberler

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PENDİK'TE KAÇAK TÜTÜN BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PENDİK'te bir işyerine yapılan operasyonda 68,5 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

PENDİK'te bir işyerine yapılan operasyonda 68,5 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz perşembe günü 23.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kaçak tütün ticareti yapıldığı belirlenen bir işyerine baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonda işyeri sahibi M.A gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda, 400 adet sigara, 1 adet tütün sarma makinası, 68,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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