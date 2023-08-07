Pendik'te Kaçak Silah Ticareti Operasyonu

PENDİK'te polis ekipleri, kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen depoyu takibe aldı. Silah ticareti yapıldığı sırada depoya operasyon düzenleyen ekipler, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri suçüstü yakaladı.

Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak silah ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, depo olarak kullanıldığı tespit edilen adresi takibe aldı. Dün saat 17.30 sıralarında F.A. isimli şüphelinin geldiği ve silah satıcısı olan A.T.?den malzeme aldığı sırada depoya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı. Depoda yapılan aramada, 19 adet uzun namlulu av tüfeği, 24 adet pompalı tüfek, 8 adet dipçik tutmacı, 10 adet pompalı tüfek aparatı, 4 adet pompalı tüfek nişangahı ve 2 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüphelilerden F.A.?ya 2 bin 864 lira idari para cezası uygulanırken, A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.