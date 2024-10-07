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Pendik'te Kaçak Silah İmalatına Operasyon: 15 Milyon Lira Değerinde Silah Ele Geçirildi

Pendik'te Kaçak Silah İmalatına Operasyon: 15 Milyon Lira Değerinde Silah Ele Geçirildi
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İstanbul Pendik'te bir rezidansın dubleks dairesinde kaçak silah imalatı yapan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 15 milyon lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pendik'te bir rezidansın dubleks dairesinde kaçak silah imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 milyon lira değerinde silah ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Pendik ilçesinde bir rezidansta silah imalatı yapıldığını belirlendi. Bir süre şüphelileri takip eden ekipler, çalışmaların ardından söz konusu rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda rezidansın dubleks ve deniz manzaralı bir dairesinde silah üretimi yapıldığı görüldü. Şüphelilerin komşuların sesleri duymaması için de daireye ses yalıtımı yaptıkları belirlendi. Adreste yapılan aramalarda 15 milyon lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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