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Pendik'te Kaçak Kanser İlacı Operasyonu

Pendik'te Kaçak Kanser İlacı Operasyonu

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Kanser, genetik ve çeşitli nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan çok sayıda ilacı yasa yollarla Türkiye'ye sokan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kanser, genetik ve çeşitli nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan çok sayıda ilacı yasa yollarla Türkiye'ye sokan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir adreste çok sayıda ilaç olduğuna dair bilgi aldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, ülkeye kaçak yollardan getirilen cam korumalı şişe, tablet ve kutu içerisinde 15 bin 289 adet kanser, genetik ve çeşitli nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık olarak 10 milyon lira olan tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'de kanser ilacı yazılan ancak ilaçları başka ilaç takviyesi kullandıkları için aldıkları ilaçların bir kısmını kullanmayan hastalardan ilaçları topladıkları, bu ilaçları Ortadoğu ülkelerinde fiyatının 4 katına sattığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Genetik Pendik Güncel Haberler

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