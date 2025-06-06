Pendik'te İşten Çıkarılan Kadın Kendini Yakmaya Kalkıştı

Pendik'te İşten Çıkarılan Kadın Kendini Yakmaya Kalkıştı
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Eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Olay yerine gelen polis kadını ikna etti ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

PENDİK'te eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polisin ikna ettiği kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, 1 saat süren çalışmayla kadını ikna ederken Sağlık ekipleri tedbir amaçlı N.A.'yı hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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