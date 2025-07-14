Pendik'te İSKİ Arıtma Tesisinde Yangın Çıktı

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.