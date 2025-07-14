Pendik'te İSKİ Arıtma Tesisinde Yangın

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Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ait arıtma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ( İski ) ait arıtma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tesiste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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