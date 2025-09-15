Haberler

Pendik'te İş Yerine Yangın ve Kurşunlama Olayında 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Pendik'te bir iş yerine yanıcı madde atılması ve ardından kurşunlanması olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin, başka bir iş yeri sahibine tehditte bulunduğu ve aracını kurşunladığı belirlendi.

Pendik'te iş yerine yanıcı madde atılıp kurşunlanması ile Kocaeli'de araca silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde kadın işletmeci K.Y'ye ait iş yerine 14 Nisan'da yanıcı madde atılmasına, 4 gün sonra aynı mekanın kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zanlıların 2 Ağustos'ta Kocaeli'de iş yeri sahibi H.G'yi, "Pazartesiye kadar 2 milyon lira istiyorum. Eğer vermezseniz dükkanınızı yakarım." diyerek tehdit ettikleri, 7 Eylül'de de Kandıra'da M.K'nin aracını kurşunladıkları belirlendi.

Olaylarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Bir zanlının farklı suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin motosikletle gelerek iş yerine yanıcı madde atması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
