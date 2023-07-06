Pendik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 8 Tutuklama

Pendik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma başlattı ve şüphelileri farklı tarihlerde gözaltına aldı. Tutuklanan şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.