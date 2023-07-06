Pendik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 8 Tutuklama
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Pendik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin çalışma başlattı ve şüphelileri farklı tarihlerde gözaltına aldı. Tutuklanan şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.
Pendik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran Perşembe günü Çamçeşme Mahallesi'ndeki bir kafeye yapılan sopalı ve silahlı saldırıda bir kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 9 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alındı.
Saldırıda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüphelilerin, çok sayıda suç kayıtları bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B, Y.D, F.Ş, E.Z, Z.T, Ö.Ö, E.P ve M.A.G. tutuklandı.
Şüpheli Ö.A hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.