Pendik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Pendik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran Perşembe günü Çamçeşme Mahallesi'ndeki bir kafeye yapılan sopalı ve silahlı saldırıda bir kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 9 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 7 şüpheli de adliyeye gönderildi.