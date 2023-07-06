Üye Girişi
Haberler
Pendik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Pendik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Güncel Haberler

Pendik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran Perşembe günü Çamçeşme Mahallesi'ndeki bir kafeye yapılan sopalı ve silahlı saldırıda bir kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 9 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 7 şüpheli de adliyeye gönderildi.

Pendik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran Perşembe günü Çamçeşme Mahallesi'ndeki bir kafeye yapılan sopalı ve silahlı saldırıda bir kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 9 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 7 şüpheli de adliyeye gönderildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title