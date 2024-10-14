Pendik'te İnşaatta Yangın Çıktı

PENDİK'te çatısı alev alev yanan inşaat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle, Sardunya Sokak'taki 8 katlı inşaatın çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında inşaatın çatısı büyük çapta hasar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.