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Pendik'te İnşaatta Tehlikeli Anlar: Elektrik Tellerine Çarpan Tahtalar Yola Düştü

Pendik'te İnşaatta Tehlikeli Anlar: Elektrik Tellerine Çarpan Tahtalar Yola Düştü
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Pendik'te bir inşaatta işçilerin tedbirsizce çalışması sonucu kalas parçasıyla vurulan tahtalar elektrik tellerine çarptı ve yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PENDİK'te 6 katlı bir binanın inşaatında beton kalıpları söken işçiler, hiç bir tedbir almadı. İşçilerin kalas parçasıyla vurduğu tahtalar elektrik tellerine çarptıktan sonra yere düştü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Doğu Mahallesi, 23 Nisan Caddesi ile İlhami Sosyal Bulvarı'nın kesişiminde bulunan 6 katlı inşaatta meydana geldi. Son kattaki kalıpları sökmek isteyen işçiler, bina etrafında hiç bir tedbir almadı. Kalas parçalarıyla vurulan tahtalar elektrik tellerine çarptıktan sonra yola düştü. Olay sırasında sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işçinin kalas parçasıyla vurduğu tahtaların elektrik tellerine çarptığı ve onda direkten dumanlar çıktığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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