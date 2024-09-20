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Pendik'te İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Pendik'te İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Pendik'te inşaat halindeki 8 katlı binanın 6'ncı katından düşen inşaat işçisi N.Ö hayatını kaybetti. Olay, Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

PENDİK'te inşaat halindeki 8 katlı binanın 6'ncı katından düşen inşaat işçisi N.Ö hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kavakpınar Mahallesi, Çiçek sokakta meydana geldi. İddiaya göre; 8 katlı binanın 6'ıncı katında çalışan N.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaattan düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından N.Ö'nün cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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