PENDİK'TE İKİ MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 YARALI

PENDİK' te servis minibüsü ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Pendik'teki Şehli Mahallesi'nde Ankara Caddesi ile Yunus Emre Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Necati Kaynak'ın yönetimindeki 34 AP 496 plakalı servis minibüsü ile Tacikistan uyruklu Şukrullah Kahnarabyav yönetimindeki 34 VH 4144 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü trafik levhasını devirerek orta refüje çıktı. Kazada araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı 2 sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza yerinde önlem alırken trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.