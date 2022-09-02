Pendik'te iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Güncel Haberler İstanbul Pendik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. İstanbul Pendik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kavakpınar Mahallesi Kemer Caddesi'nde seyir halindeki Selçuk K. idaresindeki 55 AHH 66 plakalı hafif ticari araç, Seçkin Sokak'tan çıkış yapan Murat K'nin kullandığı 34 KL 7681 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Metin Tokgöz Tragger Pendik Kemer Güncel Haberler

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