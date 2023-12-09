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Pendik'te İETT otobüsüyle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Pendik'te Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Pendik'te İETT otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde 34 TP 9903 plakalı İETT otobüsü ile Barış U. idaresindeki 34 AC 7636 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüsü Barış U, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza dolayısıyla caddedeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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