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Pendik'te İETT otobüsüyle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

9 Aralık 2023 21:29 Son Güncelleme: 21:30 Abone Ol

Pendik'te Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.