PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Pendik'te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaktaki bir yolcu yere düştü. Korku dolu anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Pendik Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü, aynı yönde yolcusunu indirmek üzere duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ayaktaki yolcu tutuntuğu demilre birlikte yere düşerken diğer yolcular korku dolu anlar yaşadı. Araçlarda hasar meydana gelirken, yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsteki kadın yolcunun araçtan indiği ardından İETT otobüsünün çarpmasıyla bir yolcunun yere düştüğü ve diğer yolcuların ise kafalarını tutarak araçtan indiği görülüyor.

Kazayı gören Yaşar Aydın, "Ben sabah şuradan geliyordum. Önde minibüs arkada otobüs geliyordu. Otobüsün camı patladı tabi, minibüsün camı da patladı. Plaka bir yana cam bir yana derken bu sefer de minibüsçü bağırmaya başladı. Ne oluyor dedim koştum geldim bir baktım adamlar birbirleriyle tartıştılar, polis çağırdılar." dedi.