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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım işlemine yarın devam edilecek

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Pendik'te, İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım işlemine yarın sabah devam edileceği öğrenildi. İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi'nde seyir halindeyken bir motosiklete ve 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış ve binanın kolonunda hasar oluşmuştu.

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım işlemine yarın devam edilecek.

Orhangazi Mahallesi'nde, İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluştuğu için yıkımına karar verilen 4 katlı binada öğleden sonra iş makinesiyle başlanan çalışmalara saat 23.30 itibarıyla ara verildi.

Yıkım çalışmalarına yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

Pendik'te, çarşamba günü bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Orhangazi Pendik İETT Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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