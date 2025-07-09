Pendik'te İETT Otobüsü Kazaya Karıştı

Pendik'te İETT Otobüsü Kazaya Karıştı
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Pendik'te E-3 seferini yapan İETT otobüsü, bir ticari araca arkadan çarparak hasar gördü. Yaralanan olmazken yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Pendik'te kazaya karışarak hasar gören İETT otobüsünün yolcuları, başka bir İETT aracıyla yolculuklarına devam etti.

Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kazada, E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metro seferini yapan 34 HO 3778 plakalı İETT otobüsü, Kurtköy Kavşağı mevkisinde 01 AL 062 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle İETT otobüsünün ön camı kırıldı, ticari araçta da hasar oluştu.

İETT otobüsündeki yolcular bir süre olay yerinde bekledikten sonra bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Öte yandan, ticari araçtaki yolculardan birinin İETT otobüsü şoförüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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