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Pendik'te İETT otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pendik'te İETT otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Aydınlı Yolu Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsüne, karşı yönden gelen otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te İETT otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Yolu Caddesi'nde ilerleyen 34 Hİ 3918 plakalı İETT otobüsüne, karşı yönden gelen Mücahit M. yönetimindeki 41 VE 358 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

Pendik İETT Güncel Haberler

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