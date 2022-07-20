Pendik'te içinde yolcuların olduğu minibüsün üstüne ağaç böyle devrildi

PENDİK'te içerisinde yolcu bulunan minibüsün üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da olmazken, minibüste hasar meydana geldi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle, Begonya Sokak'ta saat 14.00 sıralarında duraktan yolcu alarak yola çıkan Cemal Bektaş yönetimindeki 34 M 0877 plakalı yolcu minibüsünün üzerine, bina bahçesinde bulunan ağaç devrildi. Yolcular ve minibüs şoförü panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kırılarak devrilen ağacı motorlu testere ile kesip minibüsün üzerinden aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste hasar meydana geldi. Tedbir amaçlı sokak trafiğe kapandı. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. Ağacın minibüsün üzerine devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"Minibüs şoförü Cemal Bektaş, "Duraktan çıkış yapıp yolcularla birlikte seyir halinde geliyordum. Bir anda ağaç üzerimize devrildi. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Yolcular da panik oldu. Yaralı yok. Tam üzerimize düştü. Hasar ağaç kalktıktan sonra göreceğiz." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel