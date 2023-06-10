Pendik'te Hurda Deposunda Yangın Çıktı

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, depodaki elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

PENDİK'te hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Canlı Sokak'ta bulunan hurda deposunda çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine, çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde ara ara patlamalarda yaşandı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, depodaki elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.