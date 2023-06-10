Pendik'te Hurda Deposunda Yangın Çıktı

Pendik'te Kavakpınar Mahallesi Canlı Sokak'taki hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının yol açtığı herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, depodaki elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.