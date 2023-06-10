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Pendik'te Hurda Deposunda Yangın Çıktı

Pendik'te Hurda Deposunda Yangın Çıktı

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Pendik'te Kavakpınar Mahallesi Canlı Sokak'taki hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının yol açtığı herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, depodaki elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavakpınar Mahallesi Canlı Sokak'taki hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, deponun çevresindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının yol açtığı herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, depodaki elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

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