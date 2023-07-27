Pendik'te hız yapan otomobil takla attı, sürücüye tepki

PENDİK'te iddiaya göre aşırı hız yaparak bir otomobile çarpan ve ardından takla atan otomobilin sürücüsü, çevredekilerin tepkisi üzerine polis otosuna bindirildi. Sürücü polis otosuna bindirildikten kısa süre sonra kapıyı açan bir kişi tekme attı. Sürücü ekip tarafından götürüldü ancak bu kez de tepkili kalabalık sürücünün yanındaki kadını götüren kişiye saldırdı. Polis kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, saldırı anı cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EUR 284 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından otomobilden dumanlar çıkarken, içeride bulunan sürücü ve yanındaki kadın çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜYE "ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORSUNUZ" TEPKİSİ

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kadın otomobilden çıkarıldıktan sonra olay yerinde toplananlar, sürücünün alkollü direksiyon başına geçtiğini iddia ederek tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis, dakikalar geçtikçe artan grubu sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ortamın daha da gerilmesi üzerine sürücü, herhangi bir saldırı olasılığına karşı iş yerine alındı. Takviye polis ekiplerinin de gelmesi ile sürücü polis otosuna bindirildi. Tam bu sırada polis otosunun diğer kapısını açan bir kişi, sürücüye tekme attı. Ekip otosu hızla olay yerinden uzaklaştı.

Grubun tepkileri sürücü gittikten sonra da devam etti. Sürücünün yanındaki kadının iş yerinden çıktığını gören bir kişi, bu kez de kadının yanındaki kişinin üzerine yürüdü. Bir anda hareketlenen grup, bu kez de bu kişiye saldırdı. Polis saldırıya uğrayan kişiyi kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.