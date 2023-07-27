Pendik'te Hız Yapan Otomobil Kazası Sonrası Kavga Çıktı

Pendik'te aşırı hız yapan bir otomobilin kaza yapması ve ardından çıkan kavgada polis müdahale etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

PENDİK'te iddiaya göre aşırı hız yaparak bir otomobile çarpan ve ardından takla atan otomobilin sürücüsü, çevredekilerin tepkisi üzerine polis otosuna bindirildi. Sürücü polis otosuna bindirildikten kısa süre sonra kapıyı açan bir kişi tekme attı. Sürücü ekip tarafından götürüldü ancak bu kez de tepkili kalabalık sürücünün yanındaki kadını götüren kişiye saldırdı. Polis kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, saldırı anı cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EUR 284 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından otomobilden dumanlar çıkarken, içeride bulunan sürücü ve yanındaki kadın çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜYE "ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORSUNUZ" TEPKİSİ