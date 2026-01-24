Haberler

Pendik'te eve girip anahtarı çaldı, otomobile benzin alırken yakalandı

Güncelleme:
Pendik'te bir eve girerek hırsızlık yapan şüpheli, bulduğu kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çaldı. Polis, çalınan aracın peşine düştü ve şüpheliyi benzin istasyonunda yakaladı. F.Ç. ile ilgili yapılan incelemede 31 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,PENDİK'te eve girerek hırsızlık yapan şüpheli aldığı kontak anahtarı ile park halindeki otomobili çaldı. Şüphelinin çaldığı otomobile benzin alırken polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te 22 Aralık'ta meydana gelen olayda M.T.'ye ait eve giren hırsızlar, bir miktar ziynet eşyası çaldı. Şüpheliler evde buldukları kontak anahtarını kullanarak kapıda park halindeki M.T.'ye ait otomobili de alarak kaçtı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hırsızın eve tırmanırken güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Yapılan soruşturma sonucu çalınan otomobile sahte plaka takılarak şüpheli tarafından kullanılmaya devam ettiği tespit edildi. Takibe alınan aracın bir benzin istasyonunda farkeden ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheli F.Ç.(37)'yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı operasyon güvenlik kamerasına yansıdı.

31 SUÇ KAYDI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli F.Ç.'nin daha önceden de 31 suç kaydı olduğu belirlendi. Pendik'te başka bir ev hırsızlığı olayının da faili olduğu belirlenen F.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
