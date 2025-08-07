Pendik'te Hatalı Dönüş ile Motosiklet Kazası: Sürücü Kaçtı, Yakalandı

Pendik'te hatalı dönüş yapan sürücü, motosikletin kazaya karışmasına ve motosikletlinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik'te aracıyla hatalı dönüş yaparak motosikletlinin yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü yakalandı.

Doğu Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklet, Aydınlı Yolu ile Selvi caddeleri kesişiminde hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Otomobil kaza bölgesinden uzaklaşırken, yaralanan motosiklet sürücüsü V.O. hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli H.B.A'yı gözaltına aldı. İdari para cezası uygulanan H.B.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
