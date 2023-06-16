Üye Girişi
Haberler
Pendik'te hastanenin acil servisi girişindeki tabelaya çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Pendik'te hastanenin acil servisi girişindeki tabelaya çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Pendik'te özel bir hastanenin acil servisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.

Pendik'te özel bir hastanenin acil servisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.

Haluk A. idaresindeki 34 M 5153 plakalı yolcu minibüsü, yokuş olan Adnan Menderes Bulvarı'ndan inerken kontrolden çıkıp Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Acil Servisi girişindeki tabelaya çarptı.

Kazada minibüsün sürücüsü hafif yaralanırken, yolculardan yaralanan olmadı.

Yaralı sürücü, söz konusu hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Pendik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title