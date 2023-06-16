Pendik'te hastanenin acil servisi girişindeki tabelaya çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
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Pendik'te özel bir hastanenin acil servisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.
Pendik'te özel bir hastanenin acil servisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.
Haluk A. idaresindeki 34 M 5153 plakalı yolcu minibüsü, yokuş olan Adnan Menderes Bulvarı'ndan inerken kontrolden çıkıp Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Acil Servisi girişindeki tabelaya çarptı.
Kazada minibüsün sürücüsü hafif yaralanırken, yolculardan yaralanan olmadı.
Yaralı sürücü, söz konusu hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel