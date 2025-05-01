CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Pendik'te Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı

Pendik'te Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yokuş aşağı giden hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir panelvan ve servis minibüsüne çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Pendik'te, yokuştan inen hafriyat kamyonunun panelvan ile servis minibüsüne çarptığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde yokuş aşağı seyreden hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp park halindeki panelvan ile servis minibüsüne çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem aldı.

Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.