Pendik'te Hafriyat Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Pendik'te meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğu ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Pendik'te, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammer E. yönetimindeki 64 FN 756 plakalı hafriyat kamyonu, Kurnaköy-Ömerli Yolu Caddesi'nde Ayhan A'nın kullandığı 34 UR 3586 plakalı otomobille çapıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ayhan A. ile eşi Hediye A'yı hastaneye kaldırdı.
Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.