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Pendik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy mevkisinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Otoyoldaki bariyerler de hasar gördü.

Pendik'te, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara istikametinde ilerleyen Dursun P'nin kullandığı 41 APU 768 plakalı hafriyat kamyonu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada otoyoldaki bariyerler de hasar alırken ekiplerin yola dökülen hafriyatı temizleme ve kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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