Pendik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Pendik'te, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara istikametinde ilerleyen Dursun P'nin kullandığı 41 APU 768 plakalı hafriyat kamyonu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada otoyoldaki bariyerler de hasar alırken ekiplerin yola dökülen hafriyatı temizleme ve kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.