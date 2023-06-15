Pendik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: Otomobilin Üzerine Toprak Döküldü
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Pendik'te devrilen hafriyat kamyonundaki toprak alt yolda ilerleyen otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 09.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Halaf, hafriyat kamyonuyla viraja hızlı girdi. Devrilen kamyondaki toprak alt caddede ilerleyen İsmail Akçadağ yönetimindeki otomobilin üzerine döküldü. Devrilen kamyondan caddeye mazot da aktı. Yolun kapanması nedeniyle araçlar kaldırımdan ilerledi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü Muhammet Halaf ve yanında bulunan Ahmet Selim çevrede bulunanlar ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören sürücü Murat Tan, " Araç virajı alamadı çok hızlıydı. Hızlı olunca da araç devrildi. Sağda ben vardım aracımı kurtardım ama beyaz bir araç vardı üzerine toprak döküldü" Dedi.
Görüntü dökümü-Kaza sonrası yaşananlar ve yerde yatan sürücü (cep telefonu)-Üzerine toprak dökülen otomobil-Kaza yapan kamyon-Olay yerindeki vatandaşlar -Araçların kaldırımdan ilerlemesi -Görgü tanığı ile röp -Dökülen mazot -Olay yerindeki polis ekipleri-Olay yerindeki itfaiye -Genel ve detay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel