Pendik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı
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İstanbul Pendik'te, toprak yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, kamyon sürücüsü Muhammed H. ve yanındaki Ahmet S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Pendik'te, toprak yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed H. idaresindeki 06 FV 0104 plakalı hafriyat kamyonu, Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halindeyken virajı alamayıp bariyerlerin üzerine devrildi.
Bu sırada kamyonun damperinde bulunan toprak, yan yolda seyir halindeki 34 ALA 02 plakalı aracın üzerine döküldü.
Kazada, kamyon sürücüsü Muhammed H. ve yanındaki Ahmet S. yaralandı
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyondan yola dökülen mazot nedeniyle bir süre aksayan trafik, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.