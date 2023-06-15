Pendik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı

İstanbul Pendik'te, toprak yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, kamyon sürücüsü Muhammed H. ve yanındaki Ahmet S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.