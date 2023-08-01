Pendik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi

Pendik'te bir hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kamyon şoförü yara almadan kurtulurken, olay yerine iş makinesi çağrıldı.

PENDİK'te hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kamyon şoförünün yara almadığı kazada, devrilen hafriyat kamyonunu kaldırmak için olay yerine iş makinası getirildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Pendik Kurnaköy Mevkii Anadolu Caddesi Orhanlı istikametinde meydana geldi. 34 GCJ 26 plakalı A.S yönetimindeki toprak yüklü hafriyat kamyonu şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonu şoförü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen hafriyat kamyonunu kaldırmak için olay yerine iş makinesi getirildi.