Pendik'te Geri Kayıp Kamyonet, İki Araca ve Bina Duvarına Çarptı
Pendik'te seyir halindeyken geri kayan bir kamyonet, 2 araca çarptıktan sonra üç katlı bir binanın duvarına çarparak durdu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.
Pendik'te seyir halindeyken geri kayan kamyonet, 2 araca ve üç katlı binaya çarparak durdu.
Esenyalı Mahallesi Serander Sokak'ta, E.T. idaresindeki kamyonet, geri geri kaymaya başladı. Kamyonet önce 2 araca, ardından da üç katlı binanın giriş katındaki duvara çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ve yaralanan olmazken, bina ve 2 araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel